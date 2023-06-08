建造業在職培訓人數趨升

【本報訊】本地工人人手短缺，政府提出引入外勞方案引起廣泛討論。現時建造業議會和僱員再培訓局均設「先聘請後培訓」的在職培訓計劃，議員顏汶羽昨就相關議題向勞工及福利局提出書面質詢。當局回覆指，過去3年建造業議會提供的培訓計劃入讀人次有上升趨勢，本學年首9個月入讀人次較上學年全年升48%，政府去年已再撥款，以資助建造業議會提供更多名額，吸引新血加入建造業。

入讀人次 連增3學年 勞工及福利局書面回覆時指，就建造業議會提供的培訓計劃，2022/23學年首9個月（即截至2023年5月）入讀人次有1,524人，較2021/22整個學年的1,033人，上升48%。

未來建造業對技術工人需求增加，政府去年已向議會再次撥款10億元，於去年起資助議會6年合共約2.7萬個培訓名額，包括提高現有培訓計劃的培訓名額及津貼，以吸引及培訓更多新血加入建造業，並且提升在職工友的技能，以挽留人才。

按照當局提供的數據，入讀培訓課程的學員逐年上升，其中建造業議會2020/21年度有2,746個課程名額，只有1,086人申請，比例為40%，其後的年度相關比例提升至52%，最新的2022/23年度，2,022個名額有1,632人申請，比例提升至81%。最終完成課程的學員與申請人數相若，數據亦顯示，全部完成課程的學員，最後都投身相關行業。

至於僱員再培訓局的「先聘用、後培訓」計劃，近年收生情況大致穩定，現時提供約700項以市場導向、就業為本的恒常課程，涵蓋28個行業範疇，每年提供10多萬個培訓名額，供15歲或以上的合資格僱員報讀。