暑熱指引僱主唔跟 烈日高溫折騰工人

解說不清 非強制性 趕工為重 休息欠奉 香港建造業總工會認為，勞工處上月推出的《預防工作時中暑指引》極度不清晰，前線難以執行，「僱主跟從指引係人情，唔跟係道理」，促請政府適時檢討及釐清，避免再有工人在酷熱天氣下中暑，導致傷亡。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德表示，指引實施至今僅23日，已接獲不少前線工人反映，不論是政府、私營發展商或房協地盤，管理人員只會提醒員工不適時可休息，但不會主動安排休息時間，因此工人未必真正可受惠於指引，獲得有關休息安排。

兩監測站 難反映天氣實況 香港建造業總工會理事長黃平亦說，天文台兩個監測站未必能夠如實反映全港天氣實際情況，更不能夠反映地盤工友工作時的酷熱情況。指引同時忽略了室內工程工種，包括油漆、喉管等，縱使沒有陽光直接照射，但在面對高溫而缺乏通風的環境下，工友仍舊會有中暑風險，他建議天文台增設多個監測點，並將室內工種納入指引。

他又稱，指引推出初期，經常短暫性懸掛「黃色暑熱警告」，致一眾工人疲於奔命，無所適從，加上警告生效期間，前線工人只能靠天文台手機軟件及通訊群組通知，但工作時工人卻難以經常查看手機。他認為天文台應採用預報機制，在數小時前及早通知及提示業界前線管理人員，以做好預防準備。

建造業總工會促一年一檢 工會強調，新機制僅屬指引，非立法強制性質，加上大多僱主需要追趕施工期，導致大多工人沒辦法如常休息，增加工業意外風險。工會認為政府應與業界商討，制訂合理施工期，建議由現時「4日起一層樓」，放寬至「6至7日起一層樓」，以預留充裕時間予工人休息。至於有關政策亦應由「兩年一檢」改為「一年一檢」，並針對不同工種微調指引。