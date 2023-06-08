醫健：老有所醫：腕管綜合症 成因要認清

改善習慣 配合物理治療

對於要經常做家務的家庭主婦、或常用手機及電腦的上班人士，手腕及手指會因為不斷重複同一個動作，在日積月累下患上腕管內組織發炎或勞損。我們的手腕中有一條管道稱為腕管，內含九條肌腱及一條正中神經，手部或腕部重複用力、腕骨和腕關節創傷、類風濕關節炎、甲狀功能失調、糖尿病、更年期、妊娠期等等，腕管內神經線受壓，無法發揮正常功能，就會引致腕管綜合症。常見症狀包括拇指肌肉無力、拇指、食指及中指痹痛等。