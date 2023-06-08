醫健：老有所醫：腕管綜合症 成因要認清
年長人士常有手指痹痛無力的情況，成因甚多，其中一個常見的手患就是腕管綜合症。
改善習慣 配合物理治療
對於要經常做家務的家庭主婦、或常用手機及電腦的上班人士，手腕及手指會因為不斷重複同一個動作，在日積月累下患上腕管內組織發炎或勞損。我們的手腕中有一條管道稱為腕管，內含九條肌腱及一條正中神經，手部或腕部重複用力、腕骨和腕關節創傷、類風濕關節炎、甲狀功能失調、糖尿病、更年期、妊娠期等等，腕管內神經線受壓，無法發揮正常功能，就會引致腕管綜合症。常見症狀包括拇指肌肉無力、拇指、食指及中指痹痛等。
要改善麻痹情況，應該從用手習慣開始。例如減少重複用力，用工具協助工作，多作間歇休息及使用手架增加休息，患病初期通常都可改善。同時可以配合進行物理治療，例如超聲波等。如果神經線被卡壓的問題嚴重，麻痹不能用保守療法改善，就可考慮接受神經鬆解手術治療。
手術一般只需使用局部麻醉，直接開刀或用內窺鏡協助鬆解腕管，以減低管內壓力，使正中神經不再受壓。手術風險屬低風險，術後休息手腕短時間，及防止過度屈曲，及做適當復康運動，手功能很快便可恢復。
葉永玉醫生
香港大學李嘉誠醫學院矯形及創傷外科學系臨床副教授
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