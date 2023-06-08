6‧7世界食品安全日 實踐良好衞生習慣

【本報訊】食物環境衞生署食物安全中心啟動「食物安全日2023」的全年活動，提高食物業界和公眾意識，透過簡單行動預防食源性疾病及抑制抗菌素耐藥性的出現。隨着疫情過後，食物業全面恢復營運，每一位市民應實踐良好的食物衞生習慣，以減低在食物鏈感染傳播的風險。

必須徹底煮熟食物 6月7日為「世界食品安全日」，中心以「食物安全5要點」為主題。該5要點代表5項經科學證明能大幅減低食源性疾病出現的措施：選擇安全的原材料；保持清潔；分開生熟食物；徹底煮熟食物；及把食物存放於安全溫度。

一般而言，食物中毒個案的主要成因為進食生的食物、沒有徹底煮熟食物、存放食物的時間和溫度不當，以及包括食物至食物、設備至食物及人至食物的交叉感染。食物處理人員持續遵守該五要點，並以此為優先要務，是減低食物中毒風險和構建安全食物環境的關鍵。

此外，抗菌素耐藥性細菌或存在於即食食品中，因此中心自2019年推出抗菌素耐藥性的專題網頁，為公眾和業界提供一站式最新宣傳資料，並闡述了各項食物安全要點如何應對食物中的抗菌素耐藥性。