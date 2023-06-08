調查：逾六成孩童體能不達標

【本報訊】日日運動身體好，然而過半數市民體能活動量未達標！為了解市民的最新體質狀況及訂立基準數據，文化體育及旅遊局與中文大學體育運動科學系合作進行「全港社區體質調查」，結果發現超過一半年齡介乎17至79歲的人士，體能活動量未達世界衞生組織建議。

而重災區是7至11歲兒童，不達標率達66.3%，惟84.4%成受訪兒童認為他們有足夠體能活動，導致實際與現實存在差距，當中不足兩成女童達標。

是次體質調查於2021年7月至2022年12月期間進行，成功收集9,326名年齡介乎7至93歲的市民體質數據樣本，當中可用作分析樣本數目為8,419個。數據顯示，體能活動參與度愈高，體質狀況就愈好。53.8%的17至79歲人士的體能活動量未達標。世衞建議的體能活動量（每星期平均每天進行60分鐘中度至劇烈強度的體能活動），7至11歲兒童的不達標率高達66.3%，12至16歲青少年則為50.7%。

逾八成女童不合格 有84.4%兒童認為他們有足夠的體能活動，男童達標率有46.9%，而女童的情況更差，只有19.3%，卻有85.1%女童認為她們有足夠的體能活動量。

不運動的原因，各年齡層都歸咎天氣差。受訪兒童則稱，功課太忙和身心太疲累。今次調查揭示，按世衞兒童成長標準，33%兒童及27.7%青少年被識別為超重或肥胖，34.2%成年男性和23.7%成年女性被識別為整體肥胖（即身體質量指數BMI>25）。