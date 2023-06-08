食物煮熟仍存抗生素 教大：恐影響兒童健康

【本報訊】為減少動物生病及加快繁殖和成長，漁農業界從業員或會在飼養過程中使用抗生素。香港教育大學研究團隊自2015年起調查動物用抗生素對環境生態、食品安全及兒童健康的影響。團隊發現，在食用動物身上使用抗生素，不但會引致水體受污染，部分抗生素更會殘留於食物當中，最終被人類攝入，對健康構成影響。而即使經過高溫的烹調，亦無法有效去除食物中的抗生素。團隊建議當局應多進行有關方面的研究以及加強對食品的檢測，長遠加強對業界的監管。

教大科學與環境學系副教授鄧文靖博士與團隊進行相關研究，研究分成3大範疇。環境生態方面，團隊2021年收集了13個河水樣本及15個海水樣本，地點覆蓋全港，結果發現樣本廣泛被驗出含有四環素類（3種）、磺胺類（10種）、喹諾酮類（9種）、和羅紅黴素以及新生黴素等抗生素。以分區統計，在養殖場較多的元朗，抗生素驗出的濃度較高，驗出種類亦較多，證明動物用抗生素使用情況的普遍。

與兒童超重有密切關連 幼童健康方面，團隊於2016年收集31名4至6歲的本港兒童尿液樣本調查，全部人一個月並無服用抗生素藥物，結果發現77.4%樣本含動物用抗生素，最高濃度達0.36 ng/mL。雖驗出的濃度未有超出世衞的標準，但有研究發現，動物用抗生素與兒童超重有密切關連，情況不容忽視。

而食品安全方面，團隊同年於受訪兒童居所附近的街市，購入雞肉、豬肉、淡水水產和海水水產及有機雞蛋等，並以水煮、慢燉、炒、烤或水蒸等傳統烹調，發現無法有效去除食物中的抗生素，而標榜無使用抗生素的「有機雞蛋」，亦驗出有四環素和強力黴素等抗生素，相信是在加工過程中受到污染。團隊亦在飲用水中驗出了較低濃度的氧四環素。

鄧指，過度攝取抗生素有可能會改變腸道環境，甚至出現抗藥性的問題，家長不宜掉以輕心。她建議當局多進行有關方面的研究以及加強對食品的檢測，了解抗生素對兒童造成的健康風險，長遠應加強對業界的監管，防止有關情況惡化。