公院屢 冧天花 器材 醫管局歸咎承辦商

委員會提23項建議 加強監督 公立醫院連環「冧天花」、「冧器材」等事故，惹公眾關注醫院設施維修保養及醫療安全。醫院管理局成立委員會檢視問題，昨日發表報告，提出23項建議，包括增加醫學工程人員編制，負責監督承辦商保養維修，亦增加由內部員工勘察樓宇安全，以及引入新科技記錄樓宇檢驗及維修情況。各醫院將成立「醫院安全委員會」，加強監督醫院安全。

醫管局管理逾300幢建築，過半落成逾30年，設施老舊，而醫院服務需求續增，儀器及設施長期極高使用量，該局每年共逾35.1萬次維修或保養醫療儀器。委員會指出，醫管局依賴原廠供應商或外判承辦商保用、維修儀器，而該局不會安排醫學工程人員在場參與，或少時間監督保養維修，僅技術支援採購醫療儀器，僅要求承辦商於保養後交報告等，部分醫療儀器的保養及操作手冊又遺失，導致保養服務監管不足。

議員質疑增聘人手掀搶人潮 委員會建議，醫學工程人員應按醫療儀器的風險級別，在場監督承辦商的保養維修工作；擴大工程人員編制並制訂程序，檢查及監督承辦商的保養維修工作；部分採購醫療儀器及保養維修合約可交由醫管局總部集中處理，以騰出人手作監督工作。醫管局檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會主席溫文儀坦言，公院相關人手較私院低，至少增聘一倍人手。

另外，42間醫院一般每3年由外判顧問檢測樓宇結構，委員會建議改由內部員工負責。溫文儀指醫管局具740多人團隊負責樓宇結構安全，而最近3年聘請的顧問人力資源僅20至30人，只要增加人手便能自行處理，「自己人做更有責任感」。委員會又建議醫管局按樓齡、使用量、結構/建築物料的獨特性、剝落紀錄及風險狀況，訂立定時的保養計劃。

醫管局行政總裁高拔陞說，各醫院將成立「醫院安全委員會」，由院長擔任主席，成員包括樓宇管理、行政事務等同事，加強監督醫院安全。基督教聯合醫院塌手術燈事故中，獨立專家報告及承辦商調查報告均顯示，儀器維修程序不符標準，醫管局會按合約條款追究承辦商責任。

議員陳凱欣質疑，額外增加人手去監管承辦商工作的安排，可能衍生醫管局與業界搶人手，擔心市場上是否有足夠人手供應，促請醫管局盡快交代。她又說，聯合醫院承辦商最近獲續約，難以理解當局為何續用其服務。

公立醫院連環「冧天花」。 高拔陞 溫文儀