去年嚴重事故 港鐵將交報告

【本報訊】港鐵去年接連發生嚴重事故，包括荃灣綫列車出軌甩門；將軍澳綫列車因接駁位機件故障而煞停。運輸及物流局表示，港鐵去年12月宣布進行資產管理及維修保養制度全面檢討，港府亦成立獨立監督小組密切監督港鐵整個檢討工作，相關工作今年初展開，預期今年年中完成。港鐵完成檢討後將向董事局匯報，並向港府提交報告；港府監督小組亦會向當局提交報告。

當局又指，目前港鐵管理層的「與表現掛鈎的薪酬」，由公司董事局薪酬委員會負責釐定，考慮因素包括經營利潤及若干非財務因素，例如顧客滿意度、有關「乘客車程準時程度」及「列車服務準時程度」的營運表現要求等，並按管理層的個人工作表現而調整。

當局早前已致函港鐵主席，要求評估港鐵高層年度績效表現及薪酬時，須認真考慮所有因素。港府會繼續跟進，包括要求港鐵檢視評核機制，能否適切回應公眾期望，以及充分反映高層人員薪酬和鐵路服務表現的關係。

半價乘車日 4天1800萬人次乘搭 另外，港鐵去年共發生8宗列車服務延誤事故，按新機制須罰1.03億元回饋乘客。港鐵早前於4月及5月的其中一個星期六、日推出半價乘車日，4日共1,800萬人次乘搭，涉額7,200萬元。港鐵日前宣布，8月19日將再推半價乘車日。倘「服務表現回贈」帳戶再次累積滿2,500萬元，港鐵須擇日再推同類優惠。