自製黑洞 2蚊乘車負擔重 加罰款打擊濫用

搵專隊執法 長車短搭未見對策 兩蚊乘車優惠被濫用的問題早前惹起爭議，多名政界人士先後「放風」指隨着老齡化日趨惡化，有關計劃的開支負擔如「無底深潭」的黑洞，更有前高官建議上調至3元。有議員昨在立法會質詢政府公共交通票價優惠計劃，政府指在本月起將與各營辦商就濫用問題加強執法，若有需要更會作出檢控。港鐵則指本月25日起將提高逃票及違規使用優惠的罰款增加至1,000元，以打擊濫用。但有學者認為即使加強執法阻嚇力仍恐不足，又憂慮專隊執法可能增加成本，更批評政府處理「長車短搭」亦未見良策，短期內無法減低開支。

$2乘車優惠計劃在2012年推出，至今實行逾10年。計劃的適用範圍不斷拓展，由最初涵蓋的公共交通工具種類只有港鐵及專營巴士，其後在2013年3月、2015年3月和2022年2月，分別擴展至渡輪、綠色專線小巴，以及紅色專線小巴、街渡和電車，同時又藉着「樂悠咭」機制將合資格人士的年齡門檻由65歲下調至60歲。

港府補貼車費 年增約17億 據政府資料顯示，當局向參與$2優惠計劃的公共交通營辦商發還少收的車或船費的總開支近年暴增，在短短一年間增加一倍，由2021年至2022年的約13億元，升至2022至2023年的約30億元。

行政會議召集人葉劉淑儀及行會成員陳健波，以及前運輸及房屋局局長張炳良早前先後評論$2乘車優惠安排，指補貼如「無底深潭」，憂慮該計劃為庫房帶來很大壓力，濫用問題必須加強執法，而張炳良更建議考慮上調至3元。

當局強調開支屬預算範圍 社福界議員狄志遠昨在立法會上質詢當局如何看待有人批評$2優惠計劃開支為「無底深潭」，以及把合資格年齡下調至60歲的決定輕率，同時要求當局交代會否調整至3元。勞工及福利局局長孫玉菡沒有作出正面回應，僅指當局向公共交通營辦商發還的補貼金額，由2018至19年的12億元，增至2022至23年的31億元，但實際開支仍在預算範圍之內，又指2023至24年度相關開支將約為67億元，重申計劃要通盤考慮，期望長者、殘疾人士用好優惠，以實現共融社會。

議員劉國勳問及政府會否要求公共交通承辦商，提供全面雙向分段收費，「搭幾多就畀幾多優惠」。孫回應目前重點是打擊濫用車資，至於雙向分段收費安排目前已有八成巴士路線已經覆蓋，承諾會向運輸及物流局反映意見。

濫用可判監 港鐵逃票罰千元 針對打擊濫用情況，議員楊永杰建議當局提高刑罰，特別在刑事方面。孫指若發現濫用除需補回差額，亦有可能轉介警方跟進，市民有可能面臨刑責，亦可能被判監禁。港鐵公司昨表示會加強查票工作，本月25日起將逃票和違規的罰款上調一倍，由500元加至1,000元，輕鐵罰款則由290元加至370元。

議員郭偉强則關注政府如何處理「長車短搭」問題，批評巴士公司減少分段收費似乎希望賺盡補貼，要求政府和港鐵商討增加分段收費，令巴士公司不會賺盡補貼。孫回應指會鼓勵合資格人士用好雙向分段巴士收費，令$2乘車優惠計劃發揮得更好。

雖然政府要打擊濫用問題，但香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指加強執法可能需要更多人手，令成本增加，又認為當局目前未有提出好方法處理「長車短搭」問題，估計有關開支短期內不會大減。