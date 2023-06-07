各行各業嗌救命 基層勞工最缺人

政府發開口夢都掛住「搶人才」；上個月中旬更宣布，將清單上嘅專業項目從原有13項擴至51項，涵蓋共9個行業。新增工種包括發展及建造專才，例如土木結構工程、機電工程等；另亦涵蓋醫護行業，包括醫生、牙醫、護士等。勞福局局長提到港府今年及明年，期望每年吸引3.5萬位外地專才，逗留不少於12個月，有信心今年能達標喎！

政府至叻斷乜估，冇痛苦！面對移民潮、人口老化、出生率低種種客觀因素，自復常以來，各行各業無不持續受到人才短缺問題困擾。呢嗱，香港喺疫情期間，出現人才外流現象，勞動人口喺2019年初至2022年底減少21萬，其中單喺2022年流失9.41萬人。政府唔好老神在在，一副淡淡定，有錢剩咁嘅面口，又自我感覺良好，話每年吸引3幾萬人才，可以達標云云。

事實真相完全不是那回事。政府想得美，民間卻為請唔到人叫苦連天。嗱！有商會尋日公布人才短缺問卷調查結果，74%受訪公司表示面對人才短缺，22%更指問題持續超過3年，喺唔同職級上，有59%受訪公司表示欠缺初級管理職位，僅有1%受訪企業指高級管理職位有人才缺少問題，顯示本港大部分企業都有缺人困境，遍布各行各業，尤以中低層勞動力不足最為嚴重。

呢，好似飲食業便嚴重缺少人手，即使侍應也因人手短缺服務不周而經常受到客人投訴，消委會去年接獲1,160宗與食肆有關嘅投訴，今年首季都已有330宗。顧客到食店消費，沒有得到應有嘅服務水準，香港餐務管理協會主席曾經咁解釋：冇人手，惟有不分種族，遊客或本地客我哋都會有一些怠慢！喂吖！咁都得？香港「好客之都」真係好兒戲，咁嘅服務態度，只會唱衰香港！身為港人，都會感到蒙羞！

商會發言人指出，喺全民就業嘅背景下，依然有龐大嘅勞動力缺口，恐難以維持香港經濟高速增長，呼籲政府應着眼於中低層勞動力，與高專才引入分開處理。調查顯示，最多企業指出員工因尋求更高薪酬而離職，佔79%；其次係移民，佔70%，為勞動力收縮主因；51%係尋找工作生活平衡，為疫後新現象，僱員工作時數減少，意味着需要補充更多人手以保持相同嘅產出。

企業亦提出唔少措施應對勞動人口不足，83%受訪企業認同加薪，但財力較弱嘅企業恐難以負擔，特別係社企和中小企業，最終成本又轉嫁消費者。商會又指出，政府近期雖然推出一系列輸入人才計劃，但調查發現80%企業均冇申請。鬼咩，都唔係企業需要嘅中低層勞動力！官僚唔該務實啲，推政策切忌有姿勢，冇實際！