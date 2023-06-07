笑看天下：烏軍只會喺沉默中滅亡

中國致力於為俄烏戰事「促和止戰」，中方認為，若要戰爭停下來挽救生命，實現和平，就應停止向戰場提供武器。事實上，美國一直唯恐天下不亂，當烏克蘭宣布將對俄軍反攻後，即加緊向烏克蘭提供武器，並試圖拉攏更多盟友加入對烏軍援行列。英媒曾引述知情人士報道，美國尋求從日本進口TNT炸藥，為烏克蘭生產155毫米炮彈。

美國佬歹毒，一直唔想見到俄烏促和止戰，反正戰爭不是在其本土發生，任你滿目瘡痍，死傷枕藉，彷彿都唔關佢事。烏克蘭戲子總統一直心存僥倖，以為有山姆大叔牽頭，加上西方各國喺軍援上又無限支持，挫敗俄羅斯亦只是時間問題而已！

呢，俄烏戰爭進入相持階段後，彼此互有折兵損將。烏軍一直「靜待黎明」要作大反攻，周日喺東部頓涅茨克南部戰線發動大規模進攻，企圖喺俄軍防線最脆弱處突破。之不過，俄軍日前稱成功擊退烏軍攻勢，消滅敵軍逾300人，摧毀16輛坦克、26輛裝甲車及14輛汽車。俄軍又宣稱連同其他地區戰鬥區在內，過去24小時殲滅900名烏軍。

兵不厭詐。烏方近期屢釋放準備好大反攻嘅訊息，但指不會張揚。烏副防長馬利亞爾早前發布一段長達34秒短片，當中有「各項計劃仰賴沉默，展開時不會昭告天下」嘅語句，展開時當指反攻行動！片中亦有多名烏兵用手指捂住嘴唇，喺遠處隆隆槍炮聲中比劃「安靜」手勢，呼籲民眾保持沉默！烏軍忽然之間又玩起「沉默是金」，唔通想「不戰而屈人之兵」？睇怕烏軍冇咁有智慧，成日都叫中國向俄羅斯施壓撤出烏克蘭，才會接受中方調停，又話中國現時已係老大哥，能說服小弟俄羅斯停止戰爭。不自省而廢噏無謂，只會喺沉默中滅亡！