冰鑑春秋：美軍惡心的鹹豬手

近日中美衝突升溫，先是殲16用尾流干擾搜集山東艦參數的美軍RC135V，接着又是052D以鬼切方式干擾美軍驅逐艦航行，迫使美軍改變航道。甚至有媒體報道指出，美軍兩個月內就抵近偵察了逾680架次，每天都有多達11架次在中國沿海進行偵察活動。

儘管美軍公布了雙方接觸的影片，聲稱自己進行的是合法的「自由航行」，並且指摘解放軍的行動是危險且不專業的，美國防長奧斯汀還特別在亞洲安全會議強調，台海戰爭將是毀滅性的，會以無法想像的方式影響全球經濟。他宣稱美國致力維護台灣現狀，衝突既不是迫在眉睫，也不是不可避免，中國在國際空域對美國和盟國飛機進行危險攔截的數量驚人，重申美方將支持盟國和夥伴對抗脅迫和欺凌，將責任全部都推給解放軍。

沒有人覺得怪怪的嗎？如果今天有一個人每天在你家門口東張西望11次，請問你會採取甚麼作為？美國在台灣海峽與南海既沒有領土也沒有基地，卻偏偏不斷要在這裏進行大量密集的「自由航行」，請問到底是何居心？反過來說，如果解放軍也在美國沿岸進行所謂抵近偵察、「自由航行」，請問美軍難道會坐視不理？不會攔截甚至驅趕嗎？

上次山東艦距離關島還有741公里，就引起美軍與全球媒體的矚目，可美軍近日貼近中國領土的距離，都在區區50公里左右，美軍卻可以指摘解放軍的行為是危險且不專業的，難道要眼睜睜地看着美軍耀武揚威、揚長而去，才叫專業？

事態很明顯，美軍就像性騷霸凌的加害者，伸出鹹豬手還不准被害者反抗！被害者如果真的繼續忍氣吞聲，只會讓加害者更加肆無忌憚、為所欲為。是該讓加害者知所警惕的時候了！