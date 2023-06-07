議論縱橫：全球核安全極堪注意

早前七大工業國在日本廣島開會，並於1945年核爆的遺址向遇難者致哀，日本乃世上唯一曾受核彈轟炸的國家。10多年前的福島核電廠事件為世上最嚴重的核意外，影響比1986年烏克蘭切爾諾貝爾事件有過之而無不及。目前該核電廠將向太平洋注入核廢水，備受關注。

由於要減低溫室氣體排放，最近不少國家都有重啟核電廠的計劃，包括德國及其他一些西歐國家。法國的電力供應一向依賴核電，舉世聞名。中國自1987年興建大亞灣第一個核電廠後，過去30多年急速發展核電，因為國內油氣資源不豐富，水電資源集中於國家的西部，電力需求卻以中部及東部為主，形成龐大的西電東送需求。過去10多年，環球在建的核電廠中國佔首席，可見核安全事關重大。

無疑新的核電廠安全設施比前大大改進，在無天災之下，十分安全。但極端天氣及地震等災害卻日益頻密，福島事件即因地震所引發的海嘯而釀巨災。幸好中國東部經濟發達的省份（核電集中的地方）地震較少，然而超強颱風等天災仍需防範。

核武方面，中國早已明確宣布，不會率先使用核武，意指除非受到核攻擊，否則不會用核彈去炸別國。美國迄今未作此聲明，以保持威懾力，難怪俄羅斯和它作核競賽，慘被拖累。由此可見，中國的核安全有兩重意義，一是核電廠的安全運作，二是保持核武器的打擊力，即使敵方先動手，尚有還擊的能力。

中國倡議的是人類命運共同體，各國合作發展經濟及攜手解決種種棘手問題。國內難題眾多，如何到本世紀中葉，徹底解決貧窮問題，令到人人達到中等發達國家的水平，已是天大的任務。