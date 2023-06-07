橫眉冷看：服務業十罌九蓋

近日，內地的社交媒體熱哄哄，都在討論香港餐廳、飯館的服務水平，發言者毀多譽少，大多認為今不如昔。美食天堂的褪色也不是始自今天，早在新冠疫情爆發之前，問題已經浮現。香港承平太久，以往的遊客滿街滿巷，各式餐館戶限為穿，不少經營者便長養出驕傲、怠慢的心態。即使部分用心的經營者也想提升服務素質，奈何員工人手不足，可謂「巧婦難為無米炊」。

疫情前後，筆者都有到訪內地城市，少不免光顧酒樓、餐館，碰到的服務員都是彬彬有禮，從未有過不愉快的經歷。當然，服務態度是否良好，從業員的素質是其中一個因素，人手充足與否，也是另一個關鍵原因。內地服務業的人手比例，明顯高於香港，香港餐館的員工數量長期不足，所謂「十個罌九個蓋」，難免會怠慢客人。

香港招聘員工固然困難，即使不難，也容不得老闆們招聘太多，因為租金高昂，已蠶食了大量經營成本。記得數月前，筆者到訪天水圍一處商場，附近並無私人屋苑，是標準的屋邨商場。商場頂樓人流不旺，我走進一家茶餐廳，老闆說明天便要結業，在下是最後一批客人。餐廳有數十個座位，屬中等規模，我好奇地問老闆：「結業是因為租金太高嗎？每月大概要多少錢？」未有答案之前，我心內嘀咕：不過是天水圍區的屋邨商場，人流也頗稀疏，每月租金8至10萬元應該可以吧。豈料老闆說：「租約是6年前簽訂，疫情期間，大業主也不肯削減，月租要30萬元，我們開業至今共虧損200萬元，再也撐不下去了。」

經營者被「苛租」所困，不倒閉已然算是萬幸，還哪來太多的資源，去提升服務水平？