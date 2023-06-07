政情：訪茂名休閒區 梁美芬諗計活化垃圾堆

呢排荔枝當造，肉厚多汁，真係流晒口水，而議員梁美芬就去咗內地茂名嘅荔枝園，爬竹梯摘樹上嘅荔枝喎。

行程仲包括摘荔枝 其實摘荔枝都係其次，梁美芬係去睇咗當地一個最大嘅垃圾堆，經過10年嘅努力變成環保規劃休閒區。佢喺社交平台貼文話茂名市露天礦生態公園，因為幾十年嘅開採工程對環境生態嚴重嘅破壞，形成咗一個巨大嘅垃圾堆，但喺國家環境生態保護大政策嘅鼓勵同支持下，經過10年嘅努力，依家變成一片青山綠水嘅環境生態園。

佢話最近同身兼打鼓嶺鄉事委員會主席嘅議員陳月明，一齊視察過新界嘅堆填區，梁都同意若可以將堆填區還原改造成可以建屋或休閒用地嘅用途，對於北部都會區整體嘅規劃係好嘅，而佢希望香港可以參考或者同內地合作，將佔有龐大面積嘅堆填區改造為休閒區，咁樣唔單止可以令市民有更好嘅優質生活，仲可以用作土地資源去建房屋。

堆填區關閉後唔係即時可以起樓，但修復後可以用嚟做休憩公園，不過政府肯唔肯去做又係另一個問題，事關冇善用修復後嘅堆填區用地早有前科，好似葵涌公園前身係醉酒灣垃圾堆填區，停用之後足足曬咗40年草皮，甚至曾畀審計署批評部門拖延添！