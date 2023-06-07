破3宗走私煙案檢貨8000萬

【本報訊】香港海關於上周五及本周一在葵涌海關大樓驗貨場先後破獲3宗走私案件，分別從內地廣東及南韓抵港的海運貨櫃中，檢獲未完稅製成煙草及香煙，估計市值合共逾8,000萬元，應課稅值約5,400萬元。3宗案件仍在調查中。

查獲3抵港貨櫃 海關上周五透過風險評估，揀選及檢查一個報稱載有地氈的40呎貨櫃，該貨櫃從內地廣東抵港並準備轉口往澳洲，經詳細檢查後，人員在貨櫃內發現約410個紙箱，載有一批以透明膠袋包裝的未完稅製成煙草，共重約9,900公斤，估計市值約4,480萬元。同日，關員查驗一個從南韓抵港並報稱載有面膜的40呎貨櫃，在貨櫃內檢獲約770萬支懷疑私煙，估計市值約2,800萬元。

至本周一，人員檢查一個報稱載有雜貨的40呎貨櫃，該貨櫃同樣從內地廣東抵港並準備轉口往澳洲，人員檢查後，在貨櫃內發現約80個紙箱，載有一批以茶葉包裝袋包裝的未完稅製成煙草，共重約1,700公斤，估計市值約750萬元。