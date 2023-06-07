買刀指嚇菜販 貨車司機就逮

【本報訊】本周一傍晚6時許，一名男子於荃灣河背街65號一菜檔外，以利刀指嚇另一名男子，有途人行經見狀，憂慮發生傷人血案，遂慌忙報案求助。人員隨即制服持刀男子，事件中無人受傷，正調查事件經過及原因。

據讀者提供的片段顯示，事發時一名戴眼鏡、手持菜刀男子，在上址疑與一名菜檔男職員對罵，期間有人情緒激動，向職員大喊「講Sorry咪得囉，你×我做乜×嘢」，對方則冷靜地回應持刀男子「定啲，唔需要攞刀」，惟持刀漢則反駁「我傻佬嚟㗎」，期間有人更在對方面前持刀揮舞，影片至此結束。

怨簷篷碰車身犯案被制服 事發時有不少市民在場圍觀，持刀漢多次舉手揮刀，令目擊市民驚呼連連。執法人員接報趕至後，持刀漢終把利刀棄於地上，人員經初步調查後，以涉嫌「藏有攻擊性武器」，拘捕該名33歲男子。他昨日已被暫控一項「藏有攻擊性武器」罪，案件將於今日上午在西九龍裁判法院提堂。

據了解，疑犯是貨車司機，早前駕車駛經上述菜檔時，懷疑不滿檔口帆布簷篷撞及車身，隨即落車與職員理論。期間，有人走入附近一間家品店，購買一把長約30厘米菜刀後折返現場。消息指，有人被捕時聲稱目睹菜檔職員身形魁梧，擔心「唔夠打」始購刀恫嚇。