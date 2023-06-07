九巴欖隧撞吊臂車 困司機

近廿人焗企管道石壆 由元朗開往青衣的一輛載客九巴，昨晨在大欖隧道行駛期間，車長懷疑收掣不及，巴士猛撼吊臂車車尾，車長受傷被困約一小時獲救，與另一受傷外籍男乘客須送院治理，幸均傷勢輕微。意外後，約20名巴士乘客需在管道石壆，等候轉乘車輛繼續行程。據六旬吊臂車司機聲稱，因車輛突然「搶軚」故須減速，詎料卻遭尾隨的巴士撼撞。

事發於昨日上午10時許，一輛搭載乘客的68E線雙層九巴，由元朗開出後沿大欖隧道往九龍方向行駛，當駛至管道中段時，前方一輛吊臂車減速，姓李（39歲）車長懷疑收掣不及，巴士直撞向吊臂車車尾。意外後，巴士車頭擋風玻璃爆裂，車長腳部受傷被困，清醒坐在駕駛座待援。

外籍乘客受傷 九巴派員慰問 消防接報趕至，花了約一小時始救出巴士車長，他隨即由救護車送院治理。另外，一名50歲外籍巴士男乘客受傷，同須送院治理。受事故影響，涉事巴士約20名乘客需要落車，站在隧道管道旁的石壆上，等候轉乘其他車輛繼續行程。

據吊臂車姓蘇（66歲）司機表示，事發時正送貨前往西環，期間懷疑車輛「搶軚」，因此減速行駛，詎料卻遭後方的巴士撞尾。有巴士上層乘客陳女士形容，事發時突然傳來巨響，撞擊力似乎頗大，當時上層乘客均不清楚發生何事，但當時沒有出現混亂，直至落車後始赫見巴士損毀嚴重。九巴發言人表示，九巴已派職員慰問傷者，並會協助執法部門調查。

私家車撞壆 司機涉5罪被捕 另外，本周一傍晚6時許，一輛私家車沿沙田沙田頭路行駛，期間懷疑失控，剷上沙田頭路近新田圍邨對開一個安全島，撞歪一支單程路交通標誌牌後，肇事私家車未有停車，繼而駛離現場，有途人目睹事件，隨即報案求助。執法人員接報到場，並於附近截獲該輛懷疑涉事的私家車，經初步調查後，以涉嫌「交通意外後不顧而去」、「擅自取去交通工具」、「不小心駕駛」、「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」，拘捕一名姓蔡（35歲）男司機，並把他帶走扣留調查。