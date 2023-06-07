兩警涉越權查案 上司：冇指示查天眼

被告沈志明

【本報訊】隸屬油尖警區反黑組的一名警署警長和一名警員，涉嫌越權獲取有關傷人案的閉路電視錄像，兩人被控在公職中行為失當罪，案件昨於觀塘裁判法院續審。庭上揭露，牽涉的傷人案涉及三合會成員，當時負責調查該傷人案的是東九龍總區警員。當日他們到九龍灣調查時，見到其中一名被告疑在察看一間冰室的閉路電視，該被告與他們對望後就離開。被告上司則強調，沒有指示被告查看片段。

叫出示委任證 「好快咁揚一揚」 兩名男被告依次是41歲沈志明（警署警長）及35歲楊卓麟（警員）。港大專業進修學院東九龍分校的姓杜保安男主管續供稱，2021年11月17日下午，東九龍總區刑事部人員到分校保安室，查看學校兩個閉路電視鏡頭的片段。翌日下午4時許，兩名被告到分校，其中首被告在校門外，次被告則進入保安室，說要查看相同的閉路電視鏡頭片段。杜叫次被告出示委任證，對方「好快咁揚一揚」。杜望見「有個皇冠，有張相」，覺得是張委任證，遂問隸屬甚麼區，對方說「秀茂坪」，又將其名字及編號寫在一張紙上交給他。杜指次被告看了約10分鐘片段後便離開。

駐守東九龍總區重案組警署警長鄭禮賢則供稱，同年11月18日，他帶隊到九龍灣一帶調查一宗傷人案，期間到興發冰室用膳。用膳時，他見到首被告與另一男子到達冰室，首被告在冰室外抬頭望向閉路電視位置，之後走入冰室，他與首被告對望，首被告及另一男子隨即離開。鄭同意，傷人案牽涉三合會成員，以他所知，當時只有東九龍總區重案組及反黑組負責調查該宗傷人案。鄭承認，他不能代其他警區說，會否有其他部門對傷人案資料有興趣。

油尖警區反三合會行動組督察Singh Giman Deep供稱，他是兩名被告的上司。他表示沒有指示被告到九龍灣查看閉路電視片段，事後被告亦沒有向他匯報，他曾翻查有關片段。被問到會否指示下屬越區調查，他說一般不會。不過他指出，為免傷人案會引發其他人到油尖區復仇「覆桌」，他期望下屬會留意事情發展及收集情報。

■案件編號：KTCC 1464/2022