涉非禮危駕襲擊 陸振中准保候訊

【本報訊】時任警隊沙頭角分區指揮官陸振中警司，被指在去年中於粉嶺一熟食中心的殘廁內，先後3度非禮同一名女子，之後在不足一個月再涉嫌危險駕駛，並襲擊一名女子及兩名男子。陸因此被控非禮、危險駕駛及襲擊傷人等共7罪，案件昨於區域法院提訊。法官應辯方要求，將案押後至8月31日再訊，以讓辯方向控方索取文件，及向被告提供進一步法律意見。期間被告續准保釋。

時任分區指揮官

43歲被告陸振中，報稱警察，時任警隊沙頭角分區指揮官警司。案發時被告是在休班時間，他在事後已被警隊暫時停職。被告被控的3項非禮罪指他於2022年6月22及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，分別3度非禮女子Ｘ。他涉及的另一宗事件，則令他被控危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊共4項控罪。上述控罪指他在2022年7月15日，在粉嶺一停車場內危險駕駛，襲擊女子Ｘ致造成Ｘ身體受傷害、襲擊男子蔡文浩意圖導致他身體受嚴重傷害、及襲擊男子賴文顯。