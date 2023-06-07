人手荒困擾74%公司 中低層勞力最渴市

移民潮湧 員工跳槽 企業無奈縮規模 香港總商會昨午公布人才短缺問卷調查結果，有74%受訪公司表示面對人才短缺問題，22%更指問題已持續超過3年，在不同職級上，有59%受訪公司表示欠缺初級管理職位，僅有1%受訪企業指高級管理職位有人才缺少問題，顯示本港大部分企業都有缺人困境，影響遍布各行各業，尤以中低層勞動力不足最為嚴重。總商會總裁梁兆基指，在全民就業的背景下，依然有龐大的勞動力缺口，恐難以維持香港經濟高速增長，呼籲政府應着眼於中低層勞力，與高專才引入分開處理。

調查顯示，最多企業指出員工因尋求更高薪酬而離職，佔79%；其次是移民，佔70%，為勞動力收縮的主要原因；51%是尋找工作生活平衡，為疫後的新現象，僱員工作時數減少，意味着需要補充更多人手以保持相同的產出。

難負擔加薪 恐轉嫁顧客 企業亦提出不少措施應對，83%受訪企業認同加薪，但梁兆基指出，財力較弱的企業恐怕難以負擔，特別是社企和中小企業，最終成本轉嫁給消費者。企業表示會投放資源培訓員工和開發自動化，減少人力需求；不少企業亦考慮將業務轉移香港或縮減營運規模。

商會又指出，政府近期推出一系列輸入人才計劃，但調查顯示80%的企業均未有申請政府推出的任何輸入人才計劃，逾半受訪企業認為政策不適用於公司需要的工種，希望政府計劃能涵蓋不同行業類型的專才。

短期來看，44%受訪企業希望政府放寬輸入人才的資格和精簡程序，28%企業建議政府為人手不足的行業直接輸入勞工；長遠來看，應加大力度培育本地人才，進一步便利跨境往來，鼓勵大灣區居民來港就業。並完善稅制，吸引海外人才，還有接近三成企業表示應建設更多可負擔的日間託兒和護理中心，釋放女性勞動力。

出口疲弱 拖累經濟增長 另外，商會上調今年本港全年經濟預測，預測有4.2%增長，較年初的3.8%略有上升；零售方面情況樂觀，第一季消費反彈強勁，零售增長由年初預測的10%調高至16%；整體通脹率輕微調低至2.8%，通脹原因主要來自能源加價；出口情況十分嚴峻，1月時預測4.5%的增長，現在反而有2%的收縮。梁兆基指出，香港經濟依賴出口，由於全球需求疲弱加上內地經濟不達預期，因此調低出口增長預測，如果情況未能改善，香港將難以取得經濟增長。

移民潮下，勞動力大量流失。 梁兆基