城大研嗅覺反饋系統 能釋放各種氣味

【本報訊】香港城市大學科研人員共同領導的研究團隊，最近發明了一種嶄新的無線嗅覺反饋系統，此系統採用皮膚接觸式設計，通過微型的氣味產生器釋放出各種氣味，融入虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）之中，提供更多沉浸式的體驗及廣泛應用，包括如同身歷其境的4D電影觀賞、醫學治療，以及遙距網上教學，例如有潛力幫助失憶症患者喚醒失去的記憶。研究結果已刊於學術期刊《自然通訊》 。

研究團隊開發了兩種不同設計的可穿戴嗅覺反饋裝置，裝置由柔軟的基質製成，體積細小及輕便。第一種反饋裝置是貼片式小型裝置，由兩個氣味產生器組成，可直接黏貼在使用者的鼻子與上唇之間，由於氣味產生器和使用者鼻子距離極短，可帶來超快速的嗅覺反應。第二款反饋裝置則採用了一種靈活的彈性口罩設計，裝設有9個氣味產生器，可產生數百種不同氣味的組合。

氣味產生器之所以能產生逼真的氣味，全賴一個精細的加熱平台和機械式熱能驅動器，通過加熱融化氣味產生器內藏着不同香味的石蠟，令香味濃度隨之而調節。若要停止釋出氣味，可控制熱能驅動器令氣味產生器中止加熱，冷卻石蠟。團隊至今共製造出約30種不同的氣味，包括迷迭香和菠蘿的氣味，甚至榴槤氣味。在測試中，11名志願者成功辨識由氣味產生器製造的氣味，平均成功率達93%。

可助失憶症患者喚回記憶 在實驗過程中，4D電影觀賞、醫學治療、人類情感控制和網上教學的VR及AR體驗，均展示了新的嗅覺反饋介面在各個應用領域的潛力。舉例說，當使用者在虛擬花園中行走時，無線嗅覺反饋系統可釋放各種水果的香味。這項新技術還展示了它在幫助失憶症患者喚醒失去的記憶的潛力，因為氣味感知會受到經歷影響，氣味的重現，有助病者重新記起遺忘了的情感記憶。