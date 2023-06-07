12港人蛇案 喬映瑜還押明年1月再訊

被告喬映瑜（35歲、無業）分別被控一項妨礙司法公正、一項管有爆炸品、一項製造爆炸品及一項藏毒。妨礙司法公正罪指被告於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑媽」或「Sister」）的人、一個稱作「Zizi」的人及其他人，意圖妨礙司法公正而作出具妨礙司法公正傾向及意圖的作為或一連串作為，即協助自己與廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢、郭子麟、鄧棨然及李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。