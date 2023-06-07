3區設速凍餐自助機支援獨居長者

【本報訊】滙豐銀行慈善基金昨宣布，與惜食堂合作推出「豐膳蜜蜜餸」計劃，在相對低收入社區設置「速凍餐自助提取機」支援獨居長者。主辦方盼3年內能提供約90萬份食物，以及動員逾400名義工參與；到2026年，凍餐累計產能將達到720萬個。

滙豐慈善基金夥惜食堂推行 計劃首階段將於觀塘、葵青及深水埗區內的3個公共屋邨設置「速凍餐自助提取機」。主辦方估計，3區共有500多名獨居長者居住，當中包括隱敝長者，計劃方便他們取餐。同時，計劃亦會動員400名義工，作定期向獨居長者探訪，以及為他們送飯。

惜食堂創辦人董愛麗表示，餐單設有不同款式，長者只需將預先登記的八達通卡輕拍提取機上的讀卡器，便可在30秒內取得速凍餐；同時機內亦設有監察系統，惜食堂可實時監測取餐數量及機內溫度，以便適時補充速凍餐。她續指，計劃目的是設立「鄰里支援模式」，在未來延伸至多區，以持續性提供食物支援予區內獨居長者。

滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，面對食品及其他日常用品的價格不斷上升，無疑直接加重了居住於低收入地區的長者負擔，因而推出此計劃助解社區燃眉之急。滙豐銀行慈善基金在今年4月宣布撥款一億元，與惜食堂展開為期3年的膳食支援計劃，支援本港弱勢社群，並將惜食堂的速凍餐產能增加60%。