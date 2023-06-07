律政司申禁制令 封殺反修例歌曲

【本報訊】律政司司長前日入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾人士在網上或任何平台傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》，有關處理臨時禁制令的聆訊待定，現正等候法庭指示。據入稟狀指，公眾人士不得在網上傳播《願榮光歸香港》，包括該歌曲的旋律及歌詞，意圖違反《港區國安法》或者使《願榮光歸香港》被誤認為香港的「國歌」。

原告律政司司長，被告是從事相關被禁制行為的任何人。入稟狀指原告要求法庭頒發禁制令，禁制被告在意圖煽動他人犯分裂國家罪，以及在能構成上述煽動的情況下；或在具《刑事罪行條例》所界定的煽動意圖下，以任何方式（包括在互聯網及／或任何可供網上取覽的媒介及／或任何基於互聯網的平台或媒介）廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲，不論是其曲調或歌詞或曲詞 （包括有關歌曲的改編本，而其曲調、歌詞及／或曲詞實質上與有關歌曲相似者），尤其是主張把香港從中華人民共和國分離出去。

原告亦禁制被告以任何形式發布該歌曲，意圖侮辱國歌，違反《國歌條例》，致令其相當可能被誤會為對香港特別行政區而言屬國歌；或使人聯想到香港特別行政區是一個獨立國家並擁有其本身的國歌。原告亦要求禁止被告協助、促使或教唆他人參與上述行為，或者故意授權他人參與相關行為。入稟狀同時附上列表，指禁制令包括列表上的物料，被告或任何人須立即採取行動，停止傳播《願榮光歸香港》的行為。該列表中有32條與《願榮光歸香港》有關的YouTube影片連結，包括其MV、純音樂影片，以及不同語言的版本等。案件編號：HCA 855/2023