兩公務員工會對加幅失望

【本報訊】對於行政會議通過今年公務員加薪幅度，兩個公務員工會稱對薪金加幅感到失望。其中政府人員協會主席馬志成表示，雖然這是可接受的加幅，但不是值得高興的幅度，擔心資深公務員流失會更多；華員會會長利葵燕則表示，將繼續「反建議」政府加薪5.1%，斥政府未能趁是次薪酬調整把握機會，激勵公務員士氣。

恐加劇資深公僕流失問題 馬志成表示，協會早前建議本年度公務員加薪5%，由於去年劃一加薪2.5%，對中及高層公務 員打擊很大，而協會建議加5%，是希望政府可以重振公務員士氣及阻截公務員流失問題，對政府並沒有把握這次機會感到可惜。馬志成又指，上年度有逾萬公務員離職，當中逾3,000人是資深公務員，已出現結構性流失的趨勢，任何問題都是在源頭阻截較事後補漏好，但行會的決定或令問題惡化。他解釋，由薪酬趨勢淨指標是滯後一年的數字，公務員要調整福利也不是一時三刻可以做到，故與私人公司相比下，資深公務員或會流失更多。

華員會會長利葵燕提到，工會會繼續要求加薪5.1%。她指5.1%包含今年和過去兩年的通脹率，而公務員也是「打工仔」，工資追上通脹是「基本」，若追不上的話更是變相「縮水」，另外高層公務員加幅與追上通脹仍有大距離。她也對政府未能趁是次調薪把握機會，激勵公務員士氣感「可惜」。

此外，議員梁子穎表示，現時電力、巴士、連鎖快餐店相繼提升收費，稱若按此計算，通脹幅度應多於5%，梁又指政府公務員團隊仍有2萬個空缺，呼籲當局要考慮未來發展，適量增聘公務員，而若薪酬加幅達5%，將可大大提升士氣，也可吸引畢業生、人才。