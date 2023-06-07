跑贏通脹 行會通過加薪建議 養肥公僕無視赤字

過去3年受到疫情打擊下，經濟受到重創，連續3年出現財政赤字，整體經濟2022年收縮3.5%，而政府最新財政赤字約為1,223億元，截至今年3月31日，財政儲備為8,348億元，而據政府最近預測，下年3月底的財政儲備將會為7,804億元。儘管如此，公務員事務局局長楊何蓓茵昨日公布，行政會議通過2023至24年度公務員的加薪方案，高層公務員加薪2.87%，低層及中層公僕加薪4.65%，首長級官員跟從高層調整安排。調整將追溯至今年4月1日生效，並會和4個公務員中央評議會的職方會面，爭取在立法會休會前通過方案。

楊何蓓茵表示，方案經過充分考慮薪酬調整的6大因素，高層及中層調整幅度跟從早前趨勢調查淨指標，每一年的決定均為拿取「最佳平衡」的「獨立」決定，去年的幅度不會滾存至今年，她又表示香港兩個財政年度均有赤字、財政儲備進一步下降。

指公務員吸引不單靠薪金 楊何蓓茵指考慮到過去幾年調整，認為整體加薪幅度是跑贏通脹，強調薪酬調整目標從來不是追通脹，又指是次調整充分考慮了政府財政狀況。被問到調整對搶人才的吸引力，楊何蓓茵表示公務員吸引力不單靠薪酬，雖然要與競爭對手有可比性，但同時會讓同事有滿足感、完善選拔人才制度、晉升機會等，相信這些措施有效。被問到早前工會提出劃一加薪5%，政府會否在會面後調整幅度，楊何蓓茵再次表示加幅結果已經充分考慮薪酬趨勢調查結果和6大因素，不存在考慮去年的因素，也會做好其他增加吸引力的措施。

而當局提交立法會的文件提及，目前公務員職位空缺率接近10%，公務員普遍期望調整幅度能與市場趨勢看齊，如果調整幅度低於薪酬趨勢淨指標所反映的市場趨勢，職方將非常失望，亦無疑會對員工士氣有負面影響。

薪酬趨勢調查委員會早前公布本年度公務員薪酬調幅指標調查結果，高層公務員2.87%、中層4.65%及低層4.5%，而公務員調整薪酬的幅度，大多數按照薪酬趨勢調查結果調整，而中低層公務員會加幅一致。在去年，調查公布的結果為低層及中層公僕分別加薪2.04%、4.55%，高層加薪更達7.26%，幅度遠遠高於中低層兼跑贏「通脹」，社會普遍批評加幅「離地」，最終行會通過高中低層公務員劃一加幅2.5%，但仍屬「逆市加薪」，若政府最終按今年結果定案，將為連續兩年加薪。

歷年公務員加薪幅度