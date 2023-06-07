醫健：健康在您手：「照顧者之辛」有誰明瞭

近日多宗有關照顧者的新聞報道，引起社會對照顧者所承受的壓力及服務支援的關注。雖然現時有護老者生活津貼、長者住宿暫託服務和長者社區照顧服務券等支援措施，但是連續發生的悲劇反映現有措施未能全面支援照顧者的需要。

溝通助互相諒解 筆者工作時常遇到照顧者訴說照顧上的艱難和壓力，他們除了不熟悉現有的支援服務外，要同時面對照顧家人的日常生活及處理家人的負面情緒，都會令他們感到疲憊和無助。以往曾遇過一位女士為了照顧年老的雙親，毅然辭去工作，一力擔當照顧者的角色。母親意外跌傷入院，出院後被轉介到地區康健中心接受社區復康及跟進，可是母親性格較倔強及抗拒接受外間援助，一心以為女兒可全面照顧，這種想法讓女兒感到更大壓力。

作為社工，我們一方面要細心聆聽長者的想法，另一方面亦要道出女兒於照顧上的難處，希望彼此透過溝通能互相諒解，為大家尋找可行的方案。此外，我們積極向照顧者提供地區資源及服務的資訊，讓她了解合適的支援，以備不時之需。

掌握地區資源 政府和不同的社福機構都推出了各項服務和資源平台以支援照顧者，例如「656照顧者好幫搜」這個一站式網上互動資訊平台，為照顧者提供簡明、全面、實用的照顧資訊及資源地圖，根據居住的地區及需要，找尋合適的服務及資源。醫院管理局亦推出手機程式「HA Go」，提供「照顧者」功能，讓照顧者管理及查閱家人的健康紀錄，了解家人的覆診期及用藥資訊等。

這些平台便利照顧者找到經整合的資訊，而作為照顧者，也要多關心自己，讓自己有休息與放鬆的機會，不要抱有怕麻煩人或打擾人的心態，應善用社會資源以紓緩照顧的壓力，有需要時更要尋求專業的協助。而作為照顧者的睦鄰甚或社會大眾，也可主動關顧鄰里的情況，適當時作出支援，為照顧者打氣。深水埗地區康健中心社工許懿德