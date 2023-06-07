當局擬下月准配偶共用醫療券

【本報訊】醫務衞生局向立法會提交文件，擬於下月容許配偶共用醫療券，並增設電話短訊通知。當長者使用自己或配偶的醫療券戶口時，系統會通過短訊實時通知雙方，保障利益。而增加醫療券金額先導計劃，擬配合今年第4季推出的「慢性疾病共同治理計劃」一併推出。

文件顯示，當局正在擬定配偶共享醫療券計劃的實施細則。原則之一是盡可能便利老人，簡化申領流程，毋須長者提前申請。

須雙方同意登記戶口連結 根據當局初步設計，長者及配偶在雙方同意下，當任何一方使用醫療券時，兩人一同親身到訪醫療服務提供者，並出示身份證及申報婚姻狀況作登記，雙方醫療券戶口即會在電腦系統上連結，直至任何一方提出書面請求選擇退出。雙方戶口連結後，當其中一個帳戶餘額耗盡時，即可使用配偶帳戶中的醫療券餘額。

另外，當局探討將醫療券擴大至適用於內地大灣區其他醫療機構，惟須與香港大學深圳醫院的醫療服務標準及臨床管治架構相若。當局正就詳細標準和先決條件擬訂相關要求，至於使用醫療券付還內地醫療保險費，當局正搜集內地大灣區各市醫保政策資料，以及研究有關機制。