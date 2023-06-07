打疫苗預防「生蛇」 促納資助

【本報訊】感染俗稱「生蛇」帶狀疱疹病毒個案將隨着本港人口老化倍增，可能造成嚴重醫療負擔。香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷引述一項研究指，廣泛接種疫苗能大幅減少「生蛇」及相關併發症所帶來的醫療負擔，建議港府分階段推行有關疫苗接種計劃。

後遺嚴重 兩針需$6000卻步 曾祈殷表示，「生蛇」為患者帶來的皮膚疼痛令人難以忍受，更有研究指比生育更痛。他指，近日有生蛇個案影響面部神經線，患者出現頭暈、眼睛無法閉合、耳痛、影響味覺，且由於耳道亦見水泡，從而影響聽力，形容個案「好嚴重」。他又指，即使曾感染的患者康復後亦有機會再中招，故康復後應接種疫苗，避免復發。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，「生蛇」造成的後遺神經痛並不能以藥物有效地治療，只有及早接種疫苗，以及在紅疹初現後72小時內用藥，方能降低併發症風險。他指，滅活疫苗及重組疫苗都可預防「生蛇」，其中重組疫苗的10年整體保護高達89%。但他指，港人接種相關疫苗並不積極，相信與未被納入港府疫苗接種計劃有關，「接種兩針要6,000元，好多人都唔會想打針。」