斬人案陰霾 紅會接逾百求助查詢 20%情緒受困 憂歧視不求診

【本報訊】紅十字會情緒支援熱線在鑽石山荷里活廣場兇殺案後，收到超過100宗求助查詢，當中有精神病或情緒病患者憂慮受歧視而不敢主動求診，最終或波及全社會。

負面標籤或延誤治療 紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵表示，近日於荷里活廣場發生兇殺案之後，紅十字會情緒支援熱線收到超出100宗求助查詢，其中超過20%查詢者，原本已有精神病紀錄或已有情緒困擾徵狀，憂慮個人精神狀況或會傷害自己、朋友和家人，亦擔心朋友、家人和其他人士對他們特別的印象，擔憂自己被歧視或負面標籤。

張依勵指，大部分暴力事情也與精神病人不相關。她認為精神病人最需要受人鼓勵和勇於求助，亦要與親友建立信任，萬一情緒較波動時，可接受他們協助。若社會負面標籤精神病人，更會令求助者更困難，有可能令治療延誤。