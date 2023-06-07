1名醫生平均需跟進761患者 公立精神科服務嚴重失衡

【本報訊】精神健康諮詢委員會將於本周五（9日）開會，討論醫院管理局精神科服務模式及人手等4個事項。醫管局精神科醫患比例嚴重失衡，平均一名醫生要面對761名患者。有委員指情況不理想，建議增加人手及加大公私營協作等，長遠增加培訓名額改善問題。

輪候患者接近30萬 身兼精神健康諮詢委員會委員的香港大學精神醫學系講座教授陳友凱稱，醫患比例懸殊，情況絕不理想，建議加大公私營協作，長遠增加培訓配額。另一委員、平機會行政總監（營運）朱崇文就認為，會議將商討重新編配資源優次，料重點為增加人手，並建議短期內加強社工、臨床心理學家或普通科醫生處理輕症患者。

委員會本周五傍晚將討論4個事項，包括醫管局精神科服務；為社區內精神復元者的康復服務及支援，以及對照顧者和社會特定群組的精神健康支援；減低公眾誤解；應對涉暴力或對公眾精神健康構成廣泛影響的片段及網上資訊。醫管局截至去年底共約29.3萬名精神科病人，同期有385名精神科醫生，平均每名醫生跟進761名病人。

醫管局上年度起將普通科門診公私營協作計劃擴展至精神科，資助有輕微情緒問題、病情穩定者至家庭醫生跟進。陳友凱估算，本港約三分之一精神科醫生為私人執業，相信加大協作有助紓緩公營負擔。