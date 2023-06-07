研心死亡可捐器官 教育大眾 救人為本

劃線不再限腦幹 冀每年多10宗移植肝臟 現時心臟停頓者只可捐贈組織，例如眼角膜、皮膚及骨骼，但其心、腦、肺、肝等器官卻不能移植，僅被醫生判斷為腦死亡者才可捐贈器官。瑪麗醫院肝膽胰外科及肝臟移植榮譽顧問醫生黃楚琳昨表示，團隊正研究日後心臟死亡的死者捐贈器官的可行性，不再以腦幹死亡為標準，並有望短期可實行，料初期每年多做5至10宗肝臟移植個案。但她坦言，因此涉及法律及政策問題，需謹慎處理，例如會擔心有死者家屬不理解心臟死亡的定義，或質疑做法只為有更多器官可移植，「誤會醫院故意不救患者」。

黃楚琳又指，心臟死亡的情況下，器官會有缺血情況出現，需把握時間將有用器官取出，雖然醫院已掌握相關器官移植手術的技術，但仍需時探討心臟死亡定義，並要教育市民理解及接受，「唔知家屬會唔會以為醫院有心唔救個患者」，需思考如何立法做，以及醫院不同團隊之間亦要配合，期望短期內可在港推行相關做法。她稱，若能成事，預計初期每年多5至10宗屍肝移植手術。她解釋指，美國、內地及一些歐洲國家現時有一半屍肝均來自心死亡死者，希望本港落實後，「遺體捐贈嘅數字可以多50%甚至一倍」。

未及換肝 病人數周已離世 截至昨日，本港今年僅有9宗屍肝捐贈及5宗活體移植，惟現正有64人在輪候。被問到為何肝臟移植手術宗數近10年不斷下跌，黃楚琳透露，家屬同意比率近年由50%減至40%，她近一個月「一宗遺體捐贈都無處理過」。她解釋，肝臟不像腎臟，無法用其他方法例如洗血等代替換新器官，有些病人等數周，若沒有適合的肝臟進行移植，就會因末期肝癌併發症而離世，「可能瞓醒隔籬嗰個病人唔見咗，去咗深切治療部，再過多幾日，護士就同你講佢已經走咗。」她提到，活體捐贈者的選擇嚴謹，近年患有脂肪肝、因酒精引起肝病的人數有所上升，該些人士便不適合捐贈肝臟。

8年前曾接受肝臟移植、肝臟移植協康會會長黃龍輝分享，協會每隔個星期便會派義工到病房協助和支援輪候換肝的病人。被問到近期不少市民取消登記器官捐贈，他稱尊重每個人的決定，惟強調器官捐贈是以病人為福祉、無私捐獻的機制，呼籲有心幫助病人的市民做每一個決定前都想清楚。