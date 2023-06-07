港府知衰 檢視系統 強化社區精神服務

【本報訊】深水埗發生倫常謀殺案，政府表示對案件感到傷心和難過，社署已聯絡家屬、設立流動服務站和24小時熱線，深水埗民政事務處會聯同大學舉辦講座，為有需要市民提供支援，未來幾日也會有組織提供少數族裔支援熱線。

加強巡邏 增公私營合作 被問及近期發生多宗事件，是否政策出現結構性問題，政府表示本港有不同機制和系統面對，當局一貫會從中檢視系統，強化精神服務；除了公營部門提供的服務之外，希望也可增加公私營合作，將整體社會資源處理好，現在也在推動多方面合作。又指當局已立刻提出數個即時強化工作，包括加強巡邏、檢視需要協助治療的個案的流程、精神健康諮詢委員會將在本周五開會提供建議，強調對於家暴事件一向非常重視。

政府呼籲市民同心協力，多關心身邊朋友和家庭、保護兒童，強調暴力不能解決問題，只能增加問題，重申小朋友也有生存權，而家庭暴力發生的原因錯綜複雜，要有效解決問題，當事人需尋求適切幫助，身旁的人也要提醒當事人尋求協助。執法部門會有行動、社署也會提供一站式支援輔導，包括情緒支援、有需要時為兒童提供法定保護。