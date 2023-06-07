深水埗街站中英對照 盼助市民排難解憂

【本報訊】因應深水埗3名年幼女童疑遭狠母焗殺，有市民知悉有關新聞後，情緒可能受到困擾，有社福團體在昨日上午，繼續在港鐵深水埗站通往鴨寮街C2出入口設立街站，人員同時在附近派發宣傳單張，呼籲受事件影響而情緒受到困擾的市民，可聯絡區內家庭服務中心，並可以向臨床心理學家、社工、輔導員及醫生等人士尋求協助。

呼籲市民主動求助 記者現場所見，由於有不少少數族裔人士在區內居住，擺放在街站的宣傳物品均有中英語文對照，藉此協助少數族裔人士了解，以便有需要時，可讓他們及時尋求協助。期間，有途經現場的市民目睹有團體擺放街站，有人停下腳步，主動上前取閱宣傳單張。

其中有前來深水埗逛街的一名女士，直言在得悉3名小姊妹遇害後，事件令其感到十分困擾、情緒亦顯示較為低落，結果要找朋友傾談藉此紓緩。她指出，女疑犯屬弱勢社群，一旦遇上困難，估計可能未能及時獲得適當的幫助和關心，加上可能不懂如何求助，只好關上門如「坐困愁城」，在不敢講不敢想下，結果一直壓迫自己致壓力爆煲而釀成慘劇。因此，她希望政府及志願團體能提供適切協助，避免再有同類悲劇發生。