少數族裔精神健康支援不足

【本報訊】深水埗桂林街在本周一發生倫常慘案，3名幼童懷疑被母親用枕頭焗死。有社福機構表示，現時社會對少數族裔支援不足夠，尤其無充足且專業的精神健康支援。機構更指，根據少數族裔習俗，若夫婦離婚，子女撫養權一定屬於男方，建議為他們提供離婚教育和輔導。

隱蔽性高 較易發生慘劇 香港社區組織協會副主任施麗珊表示，涉案大廈有過半、近50間單位被分間成劏房，住戶除了獨居長者及低收入家庭外，亦有少數族裔。她指，社協在該大廈設有辦事處，曾主動「掃樓」，該大廈90%住戶已納入求助個案，但涉案單位經常無人應門或未能接觸，故不清楚涉案家庭詳情。

她表示，不少少數族裔居於深水埗，但他們多數因語言障礙而不懂求助，往往只能於同鄉的圈子互助，形容他們的隱蔽性較高，若出現經濟及精神等壓力，較易發生慘劇。

香港融樂會總幹事謝永齡表示，該悲劇反映現時對少數族裔家庭支援不足夠，縱使少數族裔外展隊已成立多時，惟隊伍並無充足的精神健康服務，他認為社工只是上門探訪並不足夠，更需提供更多精神健康輔導。他指，港府應多宣傳和提供有質素保證的支援，目前少數族裔社工少過20位，但少數族裔佔全港人口約4%，不一定可滿足服務需求。他補充，由於擔任社工需有語言要求，認為若少數族裔社工可以專業方法與求助人交流會較佳。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲則期望當局加強支援少數族裔，特別是正辦離婚的夫婦、需照顧多位兒童的單親家長，以及面對家庭經濟負擔的家庭。