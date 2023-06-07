遇害女童就讀幼園 校方啟動危機處理小組

【本報訊】深水埗3名巴裔小姊妹懷疑慘遭焗殺案轟動全港，當中4歲及5歲的姊妹，生前於區內南昌街西太平洋幼稚園，分別就讀K1及K2。

案發後，該幼稚園學童昨日如常回校上課，部分家長聲稱校方仍未通知他們有關事件，但得悉悲劇後心情亦難免低落，認為3名小姊妹「咁樣走晒好陰功」。不過，有家長送子女上學時，表示學校明顯不欲他們多談事件，有老師更叮囑他們不要接受訪問。

家長聞慘劇感悲痛 該幼稚園其中一名姓謝女家長表示，對3名遇害女童離世感到惋惜，此事令其情緒極為低落。她慨嘆「無啦啦咁樣，關佢哋咩事呢？3個都走埋，真係陰功。」謝女士續指，其孫兒於本周一看電視時，曾詢問發生甚麼事，她亦耐心向孫兒解釋，指因家庭問題發生慘劇。由於孫兒與其中兩名死者就讀不同班別，加上年幼不懂事，故未有感到驚慌。

另有家長董太稱，校方的通訊群組沒有交代事件，她估計因其子女就讀K3，與遇害女童就讀的班級不同，可能校方未有在K3群組發放消息。加上學校正進行考試，她亦未有留意新聞，惟她得悉該校兩名女童遇害後，對此感到十分驚訝。另有家長表示不認識涉事女童，並指學校老師十分關心學童，相信校方稍後會向家長發出通告。

教育局回覆傳媒查詢表示，案發後該校已即時啟動危機處理小組，跟進有關情況及提供所需的支援。局方對事件感到難過，會與學校保持緊密聯繫，並且提供適切的支援及協助。