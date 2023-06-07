凶宅遺書包 街坊心難安

焗殺3幼女案 印裔母提堂 本周一深水埗發生劏房母親涉嫌焗殺3幼女案，被捕的印度裔疑犯，昨日報稱身體不適，需要送院檢驗，她被暫控3項謀殺罪，案件今日提堂。3名遇害女童的巴基斯坦裔父親，昨晨與親友到殮房認屍後，神情哀傷地離去。至於案發劏房同日解封，雖未見凌亂及血漬，但遺下的書包及波鞋等物品，卻聯想起3名可愛女童被奪去寶貴性命，不禁令人惋惜及難過。

深水埗桂林街115號5樓一間劏房，3名分別2歲、4歲及5歲的巴基斯坦裔小姊妹，在本周一懷疑被人以枕頭焗斃，事後有人嫁禍已分居一年的丈夫，報案訛稱他殺害3名女兒。

執法人員經調查後，以涉嫌謀殺拘捕該名持有香港身份證的29歲印度裔婦人。雖然女疑犯沒有接受精神病治療紀錄，惟據悉近日她表現異常，不時喃喃自語，更向家人聲稱「有鬼跟住佢」。

巴裔父殮房認屍 女疑犯被扣查一晚後，昨日報稱身體不適，需由救護車送院檢驗，當時她身纏鐵鏈，身旁有執法人員牽鏈陪同。至昨晚，該名印度裔婦人已被落案暫控3項謀殺罪，案件今日在九龍城裁判法院提堂。

另外，昨早9時許，3名死者的30歲巴基斯坦裔父親，與多名親友抵達葵涌公眾殮房認屍。約一小時後，他們神情哀傷步出殮房，不發一言乘坐私家車離去。

至昨午2時許，涉案劏房單位解封，惟鐵閘仍被鎖上。記者透過閘門罅隙，可見門口放置了書包、手袋、波鞋及雜物等，單位內未見凌亂，亦未見任何血漬。

而有熱心街坊在早上時分，帶同快餐店食物、飲品及鮮花，放於案發單位門外悼念3名遇害小姊妹，亦有街坊在大廈梯間擺放鮮花致哀，祈求她們得到安息。

其中有女街坊指出，她曾在大廈梯間遇見涉案印度裔婦人及其女兒，雙方均有打招呼，對方雖無說話，但有點頭微笑回應。另有街坊形容，4母女容貌標致，對發生此宗倫常悲劇，均感到震驚及難過。事發後，有社工關心同樣需要照顧年幼子女的街坊，詢問是否需要提供協助。