明日大嶼諮詢 黑箱調查一味唱好

【本報訊】政府強推交椅洲人工島（明日大嶼），就連公眾諮詢亦繼續以「鬼祟」方式進行。本土研究社發現，上月中政府委託了身份不明的機構製作網上問卷調查，以不公開、不透明的方法收集意見，而且問卷的答案選項亦幾乎是「清一色唱好」人工島，質疑是為早前的公眾諮詢內容結果「補鑊」。

木土研指出，問卷內容設定不論從涵蓋面、方法學，以至問題設定都出了嚴重問題，不但未設英文版本，令受人工島較大影響的如愉景灣、梅窩等外籍居民無法表達意見，更縮窄了樣本的廣泛性；而且，問卷的答案選項亦幾乎是「清一色唱好」人工島。

若然不認同問卷中的觀點，或沒聽過某些交椅洲人工島的資訊而選擇不填寫答案，則無法完成問卷，令人質疑設立問卷的目標，或是想向公眾證明，明日大嶼諮詢已做得夠好，意圖遮蓋早前公眾諮詢的不足。

團體質疑塑造「民意」 惟本土研指出，不論是政府進行的人工島諮詢，以至是次問卷均為政府刻意塑造「民意」的公關計劃一環；過往一段時間，坊間已經有不少取樣方法更權威、更嚴謹的調查，清晰表示民意並不認同繼續推行人工島計劃。