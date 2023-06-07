申請公屋審查僵化 團體倡放寬要求

【本報訊】申請公屋需經資產審查，惟審查機制過於僵化繁複，令不少有需要的基層人士難以成功通過。社區組織協會昨約見房屋委員會反映，強制規定若公屋申請人及家庭成員有固定工作，需提交由僱主簽署及蓋章的「僱員薪金證明書」，惟不少僱主拒絕簽名作實或延誤回覆，直接影響申請人申請及編配公屋。

社區組織協會表示接獲多宗市民求助，因為公屋申請資格審查的文件要求繁複，變相阻礙有需要人士申請及配屋機會，批評做法本末倒置。

社協代表舉例，有街坊本為地盤散工，約2至4個月便會更換及跟隨新判頭工作，惟因申請前曾連續兩個月為判頭A工作，便被房署界定為判頭A是固定僱主，甚至要求及後工作的兩個判頭亦需提交證明書，但因街坊已與判頭A失去聯絡，故難以提供薪金證明書，最後來回上訴，拖延約3至4個月才獲房署批出其資格審查。

冀准以糧單等證明 社協建議房署參考津貼援助的審查機制，接納申請人以銀行月結單、存摺、糧單等作薪金證明；另亦可增設住址證明聲明書，供無法提供租單的申請人填寫。

房委會表示，審查機制需要嚴謹執行，以便真正分配公屋予有迫切需要的申請人手上。房署代表則稱，若申請人有合理理由無法提供僱員薪金證明書，亦可提供其他證明文件。