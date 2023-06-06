碩鼠聞香亂咁竄 七區清零淪笑柄

記憶中，功夫茶久不久就要同老鼠打個招呼！而立法會亦一樣，久唔久就要討論鼠患問題。咁多年來，大家有目共睹，官老爺又話研究高科技滅鼠，又話以夜視或熱能探測鏡頭攝取錄像，監察老鼠活動等等。結果香港依然淪為老鼠樂園，甚至試過有外國遊客日光日白等過馬路被鼠咬，搞到香港醜出國際。

呢嗱！本屆政府卯足全力，要打擊衞生黑點，可惜一輪大龍鳳後，起初有啲衞生黑點係有所改善，可惜為德不卒，冇幾耐又故態復萌，污點繼續污，老鼠依然活力四射周圍蹦蹦跳跳！呢，有讀者氣憤向本報報料，指尋日早上光顧屯門時代廣場一間餐廳時，豈料食食吓，忽然驚覺頭上有幾隻老鼠喺度行嚟行去，但見幾隻碩鼠於餐廳嘅排氣喉之上亂竄，想必係被食物嘅香味吸引，化身「樑上君子」，想乘機黐飲黐食！

食客畀呢班不速之客，嚇到雞飛狗走！食客受驚，除咗認為與餐廳嘅衞生環境有關，咁猖狂走咗出嚟覓食，可見鼠患已經非常嚴重，而且係久經存在；此外，食客亦認為係港府滅鼠無能，引致多區鼠蹤處處又一鐵證。

香港地食肆林立，後巷污水橫流，食物渣滓一旦處理不當，惹來鼠患是常識吧！港府滅鼠能力一直飽受爭議，食環署滅鼠，除咗貴夾廢，捉隻老鼠成本要成皮嘢，老鼠有身價，納稅人啲錢都真係花得冤枉！最好笑係官僚又唔肯面對現實，死要面子，食環署繼去年公布大埔嘅鼠患參考指數為0%，被專家質疑數據未有反映事實。

阿哥！食環署公布今年上半年最新指數，顯示26個有數據嘅監察點中，有7區指數竟然係0%。有議員則指出署方收集數據嘅廣福道，正正係大埔區內鼠患最嚴峻嘅區域，對相關結果感到匪夷所思。署方收集嘅情報，可謂相當兒戲，大埔區食肆林立，整區指數有乜可能「清零」吖？至於觀塘開源道工廈食堂林立，同樣由前年年底嘅4%跌至0%！阿哥，當局咁兒戲嘅指數，根本就係自欺欺人！有啲地方嘅鼠患指數，一時升到冇朋友，好似衙前圍道，去年下半年飆升至12.2%，惟經食環署採取改善措施後就一度降至2.1%；證明署方未能根治問題。

事實上，呢啲所謂鼠患參考指數擺明得啖笑，「清零」固然自欺欺人。老鼠無處不在，主要係各區環境衞生問題，政府監察不力，廚餘、食物冇收拾好，自然成為老鼠聚集競逐之樂園！至於有屋邨居民堆積垃圾，導致養鼠為患，呢方面房署要主動跟進，唔好等到老鼠蔓延至全幢大廈，咁就為時已晚啦！講到尾，清潔香港人人有責！只係官僚要加把勁，唔好凡事踢一踢先郁一郁！