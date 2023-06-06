悲劇頻仍狂徒多 幫扶乏力屢釀禍

福無雙至，禍不單行。繼鑽石山荷里活廣場發生隨機斬人案，轟動全港後，深水埗昨日又發生令人心痛的倫常謀殺案，3名女童無辜喪命。看似毫不關連，惟慘劇接二連三地發生，背後必有誘因。正如一個人的身體接連出現毛病，便需懷疑是否生活習慣有問題；當一座城市隔三差五就出現悲劇，政府又如何逃脫得了關係？正因港府的管治水平每況愈下，災禍才會不停發生！

事發於昨日上午11時許，一名居於桂林街的29歲印度裔女子致電報案，聲稱在寓所內被丈夫持刀襲擊，又指控丈夫殺害了3名女兒。執法人員趕到現場後，把一息尚存的3名女童緊急送醫，惜最終回天乏術；執法人員又因印裔女的丈夫不在現場，全副武裝在區內四處兜截，氣氛一度緊張。直至中午時分，執法人員成功聯絡上女子的丈夫後，案情出現180度大反轉，經歷一番調查盤問後，當局初步懷疑報案女子狠心殺害女兒後，報案誤導執法人員，試圖嫁禍丈夫。至當日下午，報案女子被執法人員以黑布蒙頭，並帶返調查。

3名死者分別年僅2歲、4歲及5歲，尚未享受花樣年華，甚至未認識世界，便魂歸天國，固然令人悲嘆；惟其母親疑似焗死女兒後，再嫁禍丈夫的行為，才教人心驚！虎毒不吃兒，究竟經歷了甚麼，方能讓女疑犯做出如此泯滅人性的行為。據指，女疑犯與丈夫疑因第三者問題而感情破裂，分居約一年，與女兒依靠綜援過活，屈居劏房，生活絕不好過；女疑犯又正與丈夫爭奪撫養權，勝負猶未可知，惟調查相信女疑犯不欲敗訴後，女兒交由他人照顧而犯案，顯然該母親當時已陷入絕望之中。

姑勿論上述是否真相之全部，這宗倫常悲劇，真的是無可避免嗎？單憑女疑犯的背景，足以斷定其為弱勢社群，其家庭個案亦曾獲社工跟進，但除此以外，其他支援又是否充足呢？女本柔弱，為母則剛。單單感情破裂就能把疑犯逼上絕路嗎？答案顯然是不可能的。不難推斷，女疑犯得不到足夠的支援及關懷，長時間孤獨面對困境，才陷入深淵。那麼，說好的幫扶弱勢社群，又去了哪裏？

每當發生哄動社會的慘劇時，總有官員擺出一副悲天憫人的姿態，信誓旦旦表明會加強支援，改善弱勢社群困境，卻依然阻止不了下一宗悲劇的發生。公道地說，縱然進展緩慢，但港府確有檢討並制訂一些新措施，試圖挽回局面；不過，「有做」與「足夠」是截然不同的概念，顯然港府一直只停留於前者，忽視後者的重要性。事實上，悲劇過後，各界都會群起發表意見，當中包含了許多具針對性的建議，惟絕大多數被政府以「困難」、「不符合成本效益」等理由來推卻。

如今，香港可說是陷入「三不」狀態，經濟不景、社會不安寧，並誘發市民不滿，全都是港府咎由自取。倘若官員仍不痛定思痛，繼續自欺欺人，以官腔敷衍民眾，短期內能否穩定民心猶未可知，惟長遠而言，香港很可能步向衰落。