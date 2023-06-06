笑看天下：中國勢盛 山河可拔

一連3日舉行嘅「香格里拉對話」亞洲安全會議周日喺新加坡閉幕，中美兩國代表喺會上針鋒相對，而對話之際，美國及加拿大各自派出一艘軍艦穿越台灣海峽。中國軍艦追蹤監視並近距離攔截，與美國軍艦最近僅相距137米，兩者險些碰撞。

中國國防部長李尚福周日喺新加坡就「中國的新安全倡議」發言，強調中國必須統一，試圖推動亞太「北約化」，只會讓亞太陷入撕裂衝突及紛爭漩渦，但重申對中美軍事對話持開放態度。相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則才是中美兩國正確相處之道。他暗批美國，指有大國提出印太戰略，肆意插手他國嘅內政和地區事務，動輒單邊制裁、武力脅迫，四處發動顏色革命和代理人戰爭，卻留下爛攤子，中方絕不能讓此複製喺亞太區。

美國國防部長奧斯汀喺會上致詞時指出，美國有決心維護台海和平，確保印太地區自由開放，呼籲中美進行軍事對話。然而，正如李尚福指出，中國與很多國家制訂海空相遇規則，並反問為何問題都發生喺「中國領空和領海附近」？佢強調，中國軍機和軍艦不會到其他國家嘅領空領海附近做所謂嘅「航行霸權」，要避免呢類情況，最佳辦法就是各國軍機和軍艦都不要到別國領海領空附近。

針對奧斯汀涉台言論，中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰講得更直白，台灣問題事關中國核心利益，容不得任何妥協退讓。美方涉台言論罔顧事實、顛倒黑白，係完全錯誤。美國一直講一套做一套，要對話卻從不肯拿出誠意，上周六，美國、日本、澳洲和菲律賓首次舉行四國防長會談，消息指四國將攜手加強喺南海巡航，以起威懾作用云云。中國勢盛，山河可拔，哪怕老美在發出噪音！