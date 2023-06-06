激濁揚清：戲子總統為戰爭而戰爭

美媒刊登烏克蘭總統澤連斯基專訪，他揚言已準備好反攻俄羅斯，但又指烏國本來希望獲得更多西方武器，卻不能等待數月。言下之意就是不滿西方軍援不肯提速提效，至於會否不等西方武器便照樣強攻，那已非為戰爭而戰爭的戲子所關心之事。

澤氏嘲諷各國時所展現的小聰明，絕對勝過他指揮戰事時的智慧。戲子總統前句說感謝西方國家提供武器，後句卻斥責延誤交付造成傷亡，敦促交付武器速度要更快、數量要更多，不知情者說不定會以為烏克蘭是這些國家的債主。當然，拱火澆油者也應反思，何以惹上了無戰爭不歡的瘟神。

澤連斯基在專訪中又試圖拖中國落水，指中國比俄羅斯強大，不希望中國袖手旁觀，希望北京能發揮大國力量促成和平。然而，中國政府歐亞事務特別代表李輝早前不是已到訪歐洲多國進行斡旋嗎？全心一戰的戲子總統故意視作透明，還學人講和平。俄烏應否立即停戰埋枱和談，還是應該效法近日某街市賣菜婆般「揸你春袋」，而被揸之人則決不善罷甘休繼續纏鬥，只有好戰之徒與一干在旁看熱鬧的煽風點火者不知答案。

澤連斯基提到烏克蘭目前有至少兩套愛國者防空導彈，他希望能有50套。烏克蘭陸軍司令西爾斯基上周六到東部戰略重鎮巴赫木特視察後聲稱，俄軍在當地持續遭遇重大損失，烏國終將獲得勝利；烏國中部城市第聶伯羅地方官員同日表示，當地疑遭俄導彈擊中，至少13人受傷。戲子總統及其戰爭官員戰神上身，受傷的卻是烏國人民。

關於和談，澤連斯基重申不向俄割讓領土以止戰，惟當年美墨戰爭中，美國曾以支付1,825萬美元作為補償了事。當美西方、戲子總統被床板愈夾愈痛時，是否該參考美國當年的處事方式以結束戰爭？