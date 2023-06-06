強詞有理：狹路相逢

狹路相逢勇者勝。繼解放軍殲16D戰機強勢攔截在中國家門口偷窺的美軍RC135V電子偵察機後，台灣海峽又上演驚險的一幕。解放軍052D導彈驅逐艦蘇州號先後兩次攔截美軍鍾雲號驅逐艦，雙方最近時僅相距137米，迫使美艦不得不減速並改變航向；與此同時，跟在美艦後面刷存在感的一艘加拿大護衞艦，也遭到解放軍驅逐艦嚴密監視。事後，美國印太司令部照例惡人先告狀，聲稱中國軍艦違反國際水域安全通行的海上道路規則；加拿大軍方也鸚鵡學舌，形容解放軍「不專業」，希望這是獨立事件，不會再發生。

中方當然也希望這種事不會再發生，奈何美軍頻頻上門挑釁，這次更和加拿大軍艦結夥挑釁，是可忍孰不可忍。美國等西方國家一直宣稱台灣海峽是「國際水域」，因此橫行無忌，實際上這些國家都奉行一個中國政策，承認兩岸同屬一個國家，既然如此，兩岸之間的海峽怎能說是國際水域？中方早就申明台灣海峽不是國際水域，大陸依據不同海域分別享有主權、主權權利及管轄權。外國軍艦擅自闖入，解放軍當然不能坐視不理，派出軍艦攔截驅離可謂名正言順。

中方一改過去息事寧人的作風，頻頻亮劍秀肌肉，顯然令美西方感到驚訝，但慢慢就會習慣的。美加聲稱不希望這種事再發生，其實很簡單，不要再來挑釁就是。作為域外國家，美軍橫行霸道也就算了，加拿大憑幾艘破軍艦就想耀武揚威，豈止不自量力，簡直丟人現眼。

中國人從來不打無準備之仗，不打無把握之仗，近年解放軍化被動為主動，強勢反制美軍，說明成竹在胸，有足夠能力和把握應對任何挑戰，哪怕擦槍走火也在所不惜。早前中方相關機構罕有地透露兵棋推演結果，只需24枚高超音速導彈就可以摧毀美軍福特級航母及其編隊。這是虛張聲勢嗎？信不信由你，反正解放軍撒手鐧多的是，而且許多秘密武器還沒亮相，對付美軍航母早就不是問題。

倒是美國必須認真考慮，是否真的想和中國發生正面衝突？他們能夠承受多大代價？美軍對付伊拉克和阿富汗也許沒有問題，但面對中國這個龐然大物，他們不得不仔細掂量。很明顯，老美心裏有數，知道中國不好對付，否則不會一邊打壓，一邊要求對話。所以說，中方拒絕中美防長在新加坡會面，是完全正確的。