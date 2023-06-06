坦言集：抑房地產

中國經濟擴張快速，以往是出口帶動，近年是基建推動，基建大發展造就了中國山河大變，特別是城市擴張，高速鐵路公路的大建。中國城市體系已連接成8小時的經濟圈，由此降低了經濟交易成本，提高了各地分散資源的使用效率效益，這是中國經濟競爭力改變的重要原因。

但市場失控的情況亦同樣存在，特別是在地方層次，出現了過度基建擴張，住房炒賣嚴重，以及地方債務膨脹。近期中國經濟增長減緩，市道呆滯，可能便與早段時期地方擴展過度，後繼無力有關。

2022年中國人口首度下跌，依靠人口紅利和人口規模需求的發展動力便明顯乏力。過去一、二十年中國住房的大建設，部分是仰賴市場樂觀情緒造就的炒賣泡沫推動起來。現在不少城市，住房供應過度，經濟增長轉慢，收入停滯，住房的炒賣再無支撐力量，只買新房的消費行為開始改變。社會上眾多的閒置二手房轉入市場，新房興建和銷售的市況便轉壞，由信貸支撐的住房建設因需求不足便無以為繼。一方面，房地產企業無法維持，出現企業危機，房地產爛尾問題。

另方面，市場上供過於求的實況，在除掉市場樂觀情緒與操作造成的假象後，全然暴露，房地產投資大減。地方經濟因資金來源短缺，陷入債務危機。更且國內經濟的發展轉變，經濟與人口集中轉移到競爭力較強的省會城市和全國的中心城市，二三四線的人口減少，首當其衝的是房地產價格的下跌。

2022年已不景，2023年仍然惡劣，價格不跌的是北京、上海和長江三角洲，以及重慶與成都。即使廣州、深圳與珠江三角洲城市的房價亦平均下跌，北上廣深與長三角、珠三角城市經濟發達，財力較大，在當前地方債務危機中應可幸免。成都、重慶、長沙亦然，但其他的二三四線城市的形勢會十分嚴重。中央政府的政策應是救地方經濟和主要的房地產企業，阻止危機擴散。但只能救急，不能解脫危機。問題核心是中國大多城市房地產發展過度，沉澱了太多的資金，解脫之法只有裁減調整，否則危機會再擴大，浪費資金更多，人民更不滿。

中央政府除增資保證地方政府運作，便要大力抑減房地產發展。只有這樣做，才可把資源集中於產業發展，經濟轉型，擴大真正的內需，鞏固經濟穩步發展。