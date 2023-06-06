逆線衝燈直插巴士車尾 恐怖7旬司機大鬧西九

【本報訊】網上前日流傳多段「車Cam」影片，完整記錄高齡「恐怖司機」駕駛私家車逆線反轉西九龍，最終撞上巴士的驚險車途。最早流傳的短片是在該日下午約4時拍攝，顯示一輛私家車逆線從彌敦道駛入登打士街，當時交通燈號為紅燈，有人懷疑見到對頭車方知「行錯線」，然後花近兩分鐘掉頭離去，導致車來車往的彌敦道一度癱瘓，不斷傳出響按聲，期間有市民路過目擊狀況，亦不禁向涉事司機拋出疑問：「嘩！你搞邊科？」

社交網站其後再流出另一段「車Cam」片，揭發該輛私家車在亂闖登打士街後約15分鐘「犯上同一個錯」，車輛由油麻地廟街逆線駛出眾坊街，再衝燈左轉入上海街，完全無視交通規則，彷彿「大地任我行」。

惟同日下午約4時半，涉事司機終於出事，私家車在荔枝角道往荃灣方向、美孚新邨對開的巴士站撞向一輛巴士車尾。網上片段見到，當時巴士正在上落客，但私家車駛至時並無減速，反而直插巴士車尾，導致左邊車頭毀爛，迫使瘋狂駕駛畫上句號。

網民閱畢相關影片後，紛紛指摘司機「條友真係癲㗎喎」、「超級炸彈」、「佢都錯得好離譜」。

涉嫌危險駕駛被捕 執法部門表示，當日接獲報案，指一輛私家車於上址撞及巴士車尾。意外中，姓黎（73歲）男司機眼部受傷，由救護車送院檢查。經調查後，昨日以涉嫌危險駕駛拘捕黎翁。