虐柴犬案獸醫作供 「被告用過分武力」

握頸壓地 片段傳出哀鳴聲 網上早前流傳一段懷疑虐狗片段，拍攝了一名穿背心男子在宋王臺遊樂場的寵物公園「管教」一隻黑色柴犬，過程中涉嫌單手緊握牠的頸部，並將牠壓落地面，令柴犬發出哀鳴。該男子其後被落案控以一項殘酷對待動物罪，他不認罪，案件昨於九龍城裁判法院開審。控方傳召愛護動物協會首席獸醫作供，她指觀看涉案片段後，認為被告對狗隻使用了過分武力，案件今日續審。

指手法過時 非良好訓練方式 被告連力（39歲、報稱貨車司機）被控於2022年7月21日，在九龍城宋皇臺道宋王臺公園內，殘酷地毆打及驚嚇一隻屬於女子許妙琪的柴犬「比比」。

控方傳召愛協首席獸醫及副服務總監桂珍作供，她在觀看涉案影片後曾撰寫相關報告。她指當時比比曾多次嘗試逃跑、持續掙扎、驚慌且尖叫。其後被告把牠打側反轉按着其胸，以武力令牠屈服。她認為此方法會令狗隻焦慮，且有機會令狗隻難以呼吸。她指此手法屬過時的訓練狗隻方式，並非良好訓練，已不被業界所接納。她指捉住犬隻後頸亦會令其軟組織受創及頸部損傷等；而從片段所見，比比當時有喘氣，反映牠感不適及驚慌。

另一證人：被告先遭咬手流血 控方亦傳召當日在現場的另一名狗主李嘉嘉作供，她指因很喜歡比比，故進場後一直留意牠，被告則在其後時間到達，且曾與其他狗隻玩耍。她指比比當時情緒不好，會不時咬牙、鳴叫、咬其他狗隻及追咬自己尾巴等情況。她指事發時比比正追咬自己尾巴，被告曾伸手摸牠，比比先咬被告的手致他流血，並繼續追咬自己尾巴，被告遂再按着比比。李昨於庭上亦有觀看網上流傳的片段，李指片段所見的，是被告遭比比咬後約30秒發生的事。案件編號：KCCC 92/2023

被告連力 獸醫桂珍