深宵車禍無辜遭殃 婦變 「三文治 」重傷

與P牌碰撞 旺角的士衝前撼向欄 旺角昨深宵發生的士與「P牌」房車相撞意外，期間有另一輛駛經的士捲入車禍捱撞，並有等候過路的女途人受到殃及，釀成3人受傷。據了解，遭殃女途人懷疑一度被車輛及鐵欄夾住慘變「人肉三文治」，遍體鱗傷陷入昏迷，及後獲救送院，其餘兩名傷者經治理後無恙。執法部門懷疑有駕駛者無遵守交通燈號肇禍，正就車禍過程展開詳細調查。此外，長沙灣呈祥道昨晨在6分鐘內接連發生兩宗車禍，造成一名的哥及一名鐵騎士受傷不適。

P牌車復撞另一的士 昨日凌晨二時許，一輛的士沿旺角彌敦道往深水埗行駛，至近旺角道交界，突然有一輛掛「P牌」房車沿旺角道往洗衣街方向駛出，並與的士發生碰撞。該輛的士當場失控衝前約10米，並在彌敦道工商銀行對開撞倒馬路旁一名姓馮（43歲）女途人；房車則意外再撞及另一輛沿路駛至的士，兩車繼而橫亘路中。

救援人員接獲報案，隨即趕至現場，第一時間為不省人事的馮婦施行急救，她其後恢復知覺，惟因腳及身體多處受傷，須急送伊利沙伯醫院救治。而撞倒女途人之的士上，姓譚（62歲）的哥報稱頸痛，車上一名女乘客亦輕微受傷，接受包紮後拒絕送院；另外兩車上無人受傷，姓姚（28歲）私家車男司機及姓黃（67歲）的哥在場助查意外經過。

現場所見，撞及女途人之的士車頭泵把鬆脫，附近鐵欄被撞至變形，地上遺下斑斑血漬，不排除女途人曾被夾困於的士及鐵欄之間，因而傷勢較重。執法部門正調查意外原因，初步不排除有人駕駛時未有依照交通燈號引致意外。

呈祥道6分鐘2車禍 而在昨晨7時38分，一輛私家車沿長沙灣呈祥道往觀塘方向行駛，至近黃大仙祠對開時，姓黃（58歲）男司機因應前方路況收慢，惟尾隨的士疑收掣不及撞向其車尾。姓郭（55歲）的哥事後報稱不適，由救護車送院治理。約6分鐘後，近100米外的呈祥道往觀塘方向近明愛醫院對開，亦有兩輛私家車與一輛電單車相撞。

據了解，當時領頭私家車及緊隨其後的電單車相繼收慢，但最後方的私家車疑「收唔切掣」，將電單車撞倒推前，再撼向前車左車尾。車禍中，姓蘇（24歲）鐵騎士倒地時被座駕壓傷腰腳，需送醫治療。