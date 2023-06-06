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57歲病漢墮鐵皮屋頂獲救

消防人員動用升降台救回事主。（蘇偉明攝） 消防人員動用升降台救回事主。（蘇偉明攝）
消防人員動用升降台救回事主。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨晨9時許，一名姓譚（57歲）男子懷疑由高處墮下，倒臥旺角長旺道19號長發大廈一樓鐵皮屋屋頂。消防救援人員接報到場，動用升降台將男事主救回地面，他當時神志清醒，由一名女親友陪同送院救治。據了解，事主為大廈住客，懷疑從上址一單位墮下，他有情緒病紀錄，不排除受病患困擾輕生。
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